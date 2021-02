Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 27./28.02.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Hausfriedensbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, suchte ein 47-jähriger Auricher erneut den Wohnort einer Bekannten in der Händelstraße auf, obwohl gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Auricher zum wiederholten Male in Polizeigewahrsam genommen.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte, gegen 20:30 Uhr, einen Mercedes auf der Leerer Landstraße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 33-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung konnten in der Wohnung des Beschuldigten noch geringe Mengen Betäubungsmittel beschlagnahmt werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen

Im Moorackerweg trafen sich am Sonntag, um 01:00 Uhr, vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten und verstießen somit gegen die bestehenden Kontaktbeschränkungen. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst und es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aurich - Party aufgelöst

Eine Feier in der Wiesenstraße musste am Sonntag durch die Polizei, um 00:50 Uhr, aufgelöst werden. In einer Wohnung trafen sich sieben Personen aus verschiedenen Haushalten. Die Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen wurden geahndet und die Personen der Wohnung verwiesen.

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der Sandhorster Allee einen VW Passat. Während der Kontrolle stellten die Polizisten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 38-jährigen Autofahrer fest. Ein anschließend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht und zeigte eine Beeinflussung durch THC und Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde dem 38-Jährigen untersagt. Der Fahrer muss sich jetzt im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

In Simonswolde befuhr ein 51-jähriger Ihlower mit seinem Peugeot am Samstag, um 09:15 Uhr, die Ihlower Straße. Der 51-Jährige bog nach links auf die Oldersumer Straße ab. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, bevorrechtigte 39-jährige Moormerländerin in ihrem Audi. Trotz eines Ausweichmanövers des Ihlowers kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Aufgrund des Versuchs auszuweichen, fuhr der Fahrer mit dem Peugeot in einen angrenzenden Straßengraben. Aufgrund einer leichten Verletzung begab er sich anschließend eigenständig in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf eine mittlere, vierstellige Summe.

Aurich - Unfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Auf der Brockzeteler Straße kam es am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 45-jähriger Auricher befuhr mit seinem VW Golf die Brockzeteler Straße aus Aurich kommend. Eine 31-jährige Wiesmoorerin kam dem Mann in ihrem Nissan entgegen. Der Auricher fuhr nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Nissans. Anschließend verlor der Auricher die Kontrolle über sein Auto und kam am rechten Fahrbahnrand auf einem Feld zum Stehen. Der Auricher wurde leicht verletzt im Krankenhaus behandelt. Da Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 45-Jährigen bestanden, ist ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt worden. Es ist ein Schaden in einer mittleren, vierstelligen Höhe entstanden.

Großefehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Postweg ereignete sich am Samstag, in der Zeit von 12:00 Uhr - 12:40 Uhr, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde der geparkte, braune Honda eines 57-jährigen Ihlowers, vermutlich durch einen anderen, ausparkenden Autofahrer, beschädigt. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Am Samstag fuhr eine 21-jährige Wiesmoorerin mit ihrem Opel, um 14:10 Uhr, auf der Oldenburger Straße in Richtung Hinrichsfehn. Hierbei übersah sie, dass vor ihr eine 27-jährige Auricherin verkehrsbedingt anhalten musste, weil wiederum davor eine ebenfalls 25-jährige Wiesmoorerin mit ihrem Audi anhalten musste. Vor dem Audi bog ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer auf ein Grundstück ab. Die Fahrerin des Opels fuhr auf den Golf der Auricherin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf den davorstehenden Audi aufgeschoben. Bei diesem Unfall wurden die drei Autofahrerinnen und eine 25-jährige Beifahrerin jeweils leicht verletzt. Es entstand ein Schaden im fünfstellen Bereich.

Plaggenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Alkohol

Am Samstagabend kam ein Autofahrer auf der Esenser Straße mit einem Mercedes in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit drei Bäumen und einem Leitpfosten. Der Fahrer entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlung konnte der 21-jährige Halter als vermeintlicher Fahrer ausfindig gemacht werden. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration deutlich über einem Promille festgestellt, sodass im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den 21-Jährigen eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Mercedes beschlagnahmt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - gef. Körperverletzung, Beleidigung

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Norden zu einem Streit zwischen zwei erheblich alkoholisierten Ehepartnern. Während des Streites schlug die Ehefrau (39J.) ihrem Ehemann (40J.) eine leere Weinflasche auf den Kopf. Hierdurch wurde dieser verletzt und musste im UEK behandelt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Beamten mehrfach durch die Frau beleidigt. Eine Blutentnahme wurde bei ihr angeordnet. Mehrere Strafanzeigen wurden gegen sie eingeleitet.

Norden - "Corona-Party" aufgelöst

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Norden eine "Corona-Party" gemeldet. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten insgesamt vier Personen fest, die sich in einer Wohnung aufhielten und aus unterschiedlichen Hausständen stammten. Da zudem keine Mund-Nasen-Masken getragen und keine Mindestabstände eingehalten wurden, wurde die "Party" aufgelöst. Gegen die angetroffenen Personen wurden Anzeigen gefertigt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung in Wittmund

In der Nacht zu Sonntag, gerieten gegen 01:50 Uhr, im Gasthausweg in Wittmund zwei Personen in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zwischen einem 23-jährigen Wittmunder und einem 16-jährigen Wittmunder zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das 16-jährige Opfer erlitt durch die Auseinandersetzung Hand - und Gesichtsverletzungen. Gegen den 23-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Schwerer Verkehrsunfall in Wittmund

Am Samstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ist es in Wittmund, Abens, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wobei ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus dem Landkreis Wittmund schwerverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 16-jährige Fahrradfahrer, aus ungeklärten Gründen das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Fahrrad. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

