POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 26./27.02.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auseinandersetzung im Victorburer Moor

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 01:30 Uhr in Südbrookmerland. Im Victorburer Moor wurden ein 31-jähriger Südbrookmerländer und ein 40-jähriger Auricher von zwei unbekannten Personen angegriffen und leicht verletzt. Die beiden Männer wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Aurich - Diebstahl endet mit einer Ingewahrsamnahme

Am Freitag fiel ein 47-jähriger Auricher gleich mehrfach auf. In der Händelstraße war er in der Nacht zu Besuch bei einer Bekannten. Am frühen Morgen stahl der alkoholisierte Mann Bargeld, woraufhin er die Wohnung verlassen sollte. Im Beisein der Polizei verließ der 47-Jährige, nachdem ihm von der Bekannten ein Haus- und Betretungsverbot ausgesprochen wurde, die Wohnung. In der Mittagszeit fand sich der Auricher erheblich alkoholisiert erneut bei seiner Bekannten ein. Die Frau stellte in der Zwischenzeit fest, dass am Morgen noch weitere Gegenstände entwendet wurden. Das Diebesgut wurde bei dem 47-Jährigen aufgefunden. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Auricher in polizeiliches Gewahrsam genommen und am Abend wieder entlassen. Anschließend begab sich der Auricher erneut zu dem Haus in die Händelstraße, sodass ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Nachdem der Mann bereits den Nachmittag im polizeilichen Gewahrsam verbrachte, wurde dieser Zeitraum, nachdem er erneut eine Straftat beging, auch auf die Nacht ausgeweitet.

Ihlow - Sachbeschädigung an Pkw

In Ihlow wurde auf einem Parkplatz in der Friesenstraße ein VW Golf eines 32-jährigen Emders beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 23:00 Uhr bis Freitag, 16:00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Aurich - Trunkenheit im Verkehr

Ein 44-jähriger Moormerländer ist am Freitag, gegen 23:30 Uhr, anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, da sein Auto beschädigt war und laute Schleifgeräusche während der Fahrt von sich gab. Anschließend sprachen die Zeugen den Autofahrer an und stellten fest, dass dieser alkoholisiert war. Die daraufhin alarmierte Polizei kontrollierte den Mann und ermittelte einen Atemalkoholwert von mehr als einem Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen den Moormerländer eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Großefehn - Treffen mehrerer Personen aufgelöst

In Großefehn trafen sich am Donnerstagabend mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung im Smutjes Pad. Es wurden die Personalien der anwesenden Personen festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Anschließend wurden die ortsfremden Personen der Wohnung verwiesen.

Aurich - Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen

Am Freitag trafen sich in Schirum gegen 21:00 Uhr fünf Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten in einem Haus und verstießen gegen die bestehenden Kontaktbeschränkungen. Die Personalien der Jugendlichen wurden festgestellt und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Anschließend verließen die Jugendlichen den Einsatzort.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin

Am Freitag befuhr ein 61-jähriger Südbrookmerländer mit einem VW Golf um 12:00 Uhr die Ekelser Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe der Straße Ritzweg übersah der Autofahrer die bevorrechtigte, kreuzende Fahrradfahrerin. Nach einem Zusammenstoß stürzte die 42-jährige Frau aus Südbrookmerland und verletzte sich leicht.

Aurich - Unfall beim Ausparken

Eine 24-jährige Auricherin parkte ihren Renault am Freitag im Kornkamp an einer Parkspur rechts vom Fahrbahnrand. Um 17:00 Uhr beabsichtigte die Auricherin auszuparken und in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah sie einen 41-jährigen Motorradfahrer, der sich im fließenden Verkehr von hinten näherte. Der Auricher konnte einen Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge noch verhindern, stürzte anschließend jedoch und verletzte sich hierbei leicht.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Hausfriedensbruch in Verbrauchermarkt

Am Freitagabend betrat ein 50-jähriger Mann trotz bestehendem Hausverbot, einen ortsansässigen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Esens. Die Person wurde durch die Polizei aus dem Markt begleitet und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schweindorf - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Ortschaft Schweindorf, im Ossendrift zu mehreren Sachbeschädigungen, u.a. wurde die Außenverglasung eines Rohbaus zerschlagen. Zudem wurden auf einer Baustelle im Bereich des Ossendrift zwei Scheiben eines Teleskopladers zerschlagen. Zu den jeweiligen Taten konnten zwei Beschuldigte ermittelt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet werden.

