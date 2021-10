Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonne angezündet/ Einbruch in Keller/Pkw ausgeräumt/ Gerüstdieb/ Hochsitze beschädigt

Iserlohn (ots)

Unbekannte setzten am Freitagnachmittag auf dem Bolzplatz Am Schürenbusch eine Mülltonne mit Altpapier in Brand. Ein Anwohner vom Heisterbuschweg hatte sich am Nachmittag auf die Suche nach seiner Mülltonne gemacht, die verschwunden war. Dabei entdeckte er die verschmorten Überreste auf dem Bolzplatz.

Im Laufe der vergangenen Woche, zwischen Montagmorgen und Samstagmittag, wurde Im Wiesengrund in einen Keller eingebrochen. Unbekannte entwendeten ein Fahrrad und eine Musikbox.

Am Freitagabend räumte ein Unbekannter an der Grüner Talstraße einen Wagen aus. Zwischen 20.30 und 23.30 Uhr drang ein Dieb in den blauen Fiesta ein, der auf dem Parkplatz vor einem Vereinsheim parkte. Er machte reichlich Beute: einen brauen Mantel, ein iPad, ein Ladekabel, eine braune Ledertasche und eine Geldbörse mit Bargeld, Bank- und Kreditkarten, Ausweis, Führerschein und Impfpass.

Ein Zeuge beobachtete am Freitag gegen 11.20 Uhr einen Unbekannten, der Gerüstteile von einer Baustelle an der Gutenbergstraße abtransportierte. Als er ihn ansprach, brachte er die Teile zurück. Der Unbekannte war möglicherweise alkoholisiert. Der Zeuge informierte die Polizei.

Am vergangenen Freitag wurden im Bereich Korbeslühr mehrere Jagd-Hochsitze beschädigt und Wildkameras entwendet bzw. beschädigt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell