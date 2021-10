Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mofa gestohlen

Hemer (ots)

Am Iserbach wurde in der Nacht zum Sonntag ein Mofa gestohlen. Die Rex 50 mit dem Kennzeichen 506KLS parkte vor einem Haus am Straßenrand. An der Unteren Weide haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen Mercedes Stern und beide Außenspiegel eines geparkten Wagens abgebrochen. An der Hauptstraße wurden zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag mehrere hölzerne Zaunlatten zerstört.

