Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (28.09.2021) entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum 11:00 bis 19:30 Uhr den Katalysator an einem in der Industriestraße parkenden VW Golf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

