POL-PPRP: Unbekannter fasst 16-Jährige unsittlich an - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 29.09.2021, gegen 20:35 Uhr, ging eine 16-Jährige von der "Deutsche Straße" aus kommend in Richtung "Rohrlachstraße". Als sie sich kurz hinter dem Kreuzungsbereich Frankenthaler Straße / Rohrlachstraße befand, wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten umarmt und unsittlich angefasst. Als die 16-Jährige anfing, sich zu wehren, ergriff er die Flucht über die Gleise hinweg in den Friedenspark hinein.

Er war etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 m groß, hatte eine schlanke Statur und war dunkelhäutig. Er trug dunkle Ober-/ Unterbekleidung, schwarze Schuhe, eine rote Wollmütze und hatte einen schwarzen Adidas-Rucksack dabei.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

