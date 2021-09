Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Wittelsbachstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 29.09.2021, gegen 07:45 Uhr, fuhr eine 32-Jährige auf der Wittelsbachstraße in Richtung Heinigstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 22-Jährige mit einem Elektrokleinstfahrzeug von der Rottstraße kommend in Richtung Wittelsbachstraße. Als die 22-Jährige über den Fußgängerüberweg fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die 22-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

