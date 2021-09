Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achtung - Falsche Telekom Mitarbeiter unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 29.09.2021, gegen 19:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an der Hauseingangstür von einer 19-Jährigen und einer 20-Jährigen, die in einem Mehrparteienhaus im Gartenweg wohnen. Die Unbekannten gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus und erklärten, Arbeiten an der Glasfaserleitung durchführen zu müssen. Dabei versuchten sie penetrant, sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Da weder die 19-Jährige noch die 20-Jährige einen Vertrag mit der Telekom haben, drohten sie den Unbekannten, dass sie die Polizei anrufen würden. Daraufhin gingen die beiden Männer weg. Sie waren etwa 22 bis 26 Jahre alt, einer von ihnen hatte ein asiatisches Aussehen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke oder Telekommunikationsanbieter.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell