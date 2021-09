Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Abwasserarmaturen der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Hinter der Bezirkssportanlage Oggersheim befindet sich hinter den Neugärten der Mittelgraben. In diesen befinden sich zwei Abwasserarmaturen der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (ca. 30 m unabhängig voneinander entfernt) mit jeweils einem Schieber. Pro Schieber befindet sich ein Schieberantrieb samt Antriebsspindel an diesem. An beiden Schiebern wurde jeweils von unbekannten Tätern der Schieberantrieb demontiert und gestohlen. An einer Abwasserarmatur befand sich des Weiteren ein Schaltschrank mit Auswertegeräten für die jeweiligen Schieberantriebe. Der Schaltschrank wurde aufgebrochen und zwei Auswertegeräte aus diesem entwendet. Ebenfalls wurden Kabel durchtrennt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

