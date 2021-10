Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zerstochene Reifen an PKW

Werdohl (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag beschädigten Unbekannte einen auf einem Supermarktparkplatz am Fritz-Thomee-Platz abgestellten BMW in Werdohl. Der Fahrzeughalter bemerkte jeweils einen Einstich in beiden Vorderreifen und informierte die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02392-9399-0 entgegen. (schl)

