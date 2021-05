Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Betrüger entwischt mit Schmuck.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Montag mehrere Schmuckstücke einer älteren Dame, nachdem er sich gegen 10 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung in der Berliner Straße verschafft hatte. Der Betrüger gab sich als Mitarbeiter der Stadt aus und wollte bei ihr nach dem Rechten sehen, da Betrüger im Umkreis unterwegs seien. In der Wohnung verlangte er dann, ihren Schmuck zu sehen. Sie zeigte ihm den Schmuck, wurde dann jedoch misstrauisch und fragte ihn nach einem Ausweis. Da er diesen angeblich im Auto gelassen habe, verließ er die Wohnung, um ihn zu holen, kehrte jedoch nicht zurück. Die Oerlinghauserin musste daraufhin feststellen, dass drei Goldringe und eine Goldkette im Wert von 900 Euro fehlten.

Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Hinweise auf den Unbekannten unter der 05261 9330. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 50 Jahre alt, gut proportioniert und von eher unauffälliger Erscheinung, kein Bart, keine Brille, dunkelbraune oder schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und eine anthrazitfarbene Stoffjacke. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch.

