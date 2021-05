Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Nalhof. Von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Nalhofstraße ab und wurde dabei verletzt. Der Mann aus Hemmingen war gegen 18:45 Uhr in Richtung Rinteln unterwegs. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn in die Böschung und blieb mit seinem Peugeot dort stecken. Beim Unfall wurde der 22-Jährige schwer verletzt, zur Behandlung wurde er in eine Klinikum gebracht. Der Sachschaden am Wagen beträgt rund 1000 Euro. Der PKW wurde sichergestellt, um festzustellen, ob ein technischer Defekt unfallursächlich war.

