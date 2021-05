Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tödlicher Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Montagabend verstarb ein 54-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall. Der Mann aus Bad Salzuflen war gegen 18:15 Uhr auf der Biemser Straße in Richtung Bad Salzuflen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Bankette rechts neben der Fahrbahn geriet. Beim Versuch gegenzulenken kam der Fahrer mit seinem Opel von der Fahrbahn ab und wurde gegen einen Baum geschleudert. Der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Bergung durch die Feuerwehr wurde die Straße mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180 in Verbindung zu setzen.

