Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Krad prallt gegen Pkw

Lippe (ots)

(LW) Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag gegen 15.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwestfalenstraße in Höhe Retzen der Fahrer eines Motorrades. Der 44-jährige, aus Herford stammende Kradfahrer beabsichtigte, mit seiner leistungsstarken BMW einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Bei diesem Überholvorgang beschleunigte er sein Krad derart stark, dass das Vorderrad den Kontakt zur Fahrbahn und im Anschluss der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stürzte vom Krad auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Das führerlose Krad geriet danach in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Hyundai einer 38-jährigen Frau aus Dörentrup. Diese blieb bei der Kollision unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der schwer verletzte Kradfahrer wurde mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum in Herford eingeliefert. Wegen seiner Fahrweise und da darüber hinaus der Verdacht besteht, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können oder denen der Kradfahrer im Vorfeld auf der Ostwestfalenstraße wegen seiner Fahrweise aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

