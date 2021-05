Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Motorrad prallt gegen BMW

Lippe (ots)

(LW) Leichte Verletzungen erlitt der 58-jährige Fahrer einer Kawasaki, als er am Samstag gegen 15.10 Uhr bei einem Überholvorgang gegen den BMW eines 54 Jahre alten Mannes aus Leopoldshöhe prallte. Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander die Friedrich-Bayer-Straße in Richtung Hellweg. Da der BMW in sehr langsamer Fahrt unterwegs war, beabsichtigte der Kradfahrer, diesen zu überholen. Als er sich bereits neben dem Pkw befand, entschloss sich dessen Fahrer zu einem Wendemanöver und bog nach links in eine Einfahrt ab. Der Kradfahrer konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen die linke Seite des BMW und stürzte letztendlich auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde der 58-jährige in ein Klinikum eingeliefert. Während der BMW fahrbereit blieb, entstanden an der Kawasaki erhebliche Schäden, die ein Abschleppen des Fahrzeugs erforderlich machten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

