Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pkw aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht zu Samstag kam es in Heidenoldendorf zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen. In der Zeit zwischen 01.00 und 04.00 Uhr öffneten unbekannte Täter diverse Fahrzeuge. Im Falkenweg waren ein blauer 3er BMW, ein schwarzer 5er BMW und ein schwarzer Ford Fiesta Ziele der Täter. In der Flurstraße öffneten sie einen schwarzen BMW X1, in der "Werreaue" einen Ford Transit. In diesem Fall fanden die Täter im Fahrzeug unglücklicherweise den Fahrzeugschlüssel vor, mit dem sie das Fahrzeug auf ein anderes Grundstück in der Straße "umparkten". In der Wehrstraße öffneten sie einen grauen VW Golf, der in einem Carport abgestellt war. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge durchsucht, über eventuelles Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Von einem in der Waldheidestraße geparkten blauen VW Golf entwendeten die Täter das hintere Kennzeichen, ebenso wie von einem schwarzen Mercedes in der Straße "Mühlenbrink". Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich Heidenoldendorf verdächtige Personen aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell