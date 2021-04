Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Fahrt endet vor Baum.

Lippe (ots)

Vor einem Baum endete Donnerstagmorgen die Fahrt eines 51-jährigen Kalletalers. Gegen 8 Uhr befuhr er die Herforder Straße von Harkemissen kommend in Richtung Hohenhausen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Seat des Mannes nach einer Rechtskurve links von der Straße ab. Neben der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Baum. Der Kalletaler wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. An dem Seat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

