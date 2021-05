Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit vom 30.04.2021, 17:30 bis zum 01.05.2021, 12:30 Uhr warfen unbekannte Täter zwei Scheiben an der Heinz-Sielmann-Schule in der Weerthstraße ein. Eine weitere Scheibe wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 mitzuteilen.

