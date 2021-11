Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten hohen Geldbetrag

Gelsenkirchen (ots)

Ein 65 Jahre alter Gelsenkirchener hat gestern, 17. November 2021, in guter Absicht am Telefon seine Bankdaten preisgegeben und so einen fünfstelligen Euro-Betrag verloren. Der Mann gab an, von Mitarbeitern der Firma "Microsoft" angerufen worden zu sein, die vortäuschten, einen Hackerangriff abwehren zu müssen. In diesem Zusammenhang gewährte der Geschädigte den Betrügern Zugriff auf sein Handy und den Computer, so dass diese dann das Geld abbuchen konnten. Die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter sprachen englisch, es waren sowohl Frauen als auch Männer am Telefon. Die Polizei warnt eindringlich: Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen heraus. Beenden Sie Telefongespräche ganz einfach durch Auflegen. Das ist nicht unhöflich, sondern der beste Schutz! Microsoft oder andere Dienstleister werden Sie niemals anrufen und nach persönlichen Daten fragen. Kontaktieren Sie in jedem Fall die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Nur so können wir den häufig professionell organisierten Betrügern das Handwerk legen.

