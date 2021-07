Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (268/2021) Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Rhumspringe - Rund 1.000 Euro Schaden an grauem VW Sportsvan, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Bahnhofstraße

Samstag, 10. Juli 2021, zwischen 09.30 und 10.20 Uhr

RHUMSPRINGE (jk) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Samstag (10.07.21) auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) einen abgestellten VW Sportsvan beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Vormittag in der Zeit zwischen 09.30 und 10.20 Uhr. An dem grauen Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise auf den/die Verursacher/in gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05528/205 840 bei der Polizeistation Gieboldehausen zu melden.

