Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Verkehrskontrolle - etliche Anzeigen

Gelsenkirchen (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle am frühen Dienstagmorgen des 16. Novembers 2021 in Scholven hat für einen Dorstener erhebliche Konsequenzen. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein Rollerfahrer gegen 3.30 Uhr an der Kreuzung Feldhauser Straße / Emmericher Straße auf, weil ein Scheinwerfer des Rollers defekt war. Nachdem sich der Fahrer zunächst der Verkehrskontrolle entzog, indem er in entgegengesetzte Richtung flüchtete, trafen die Beamten ihn schließlich auf der Feldhauser Straße an. Eine Abfrage des Kennzeichens ergab, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Als dem 36-jährigen Dorstener ein freiwilliger Alkohol- und Drogenvortest angeboten wurde, versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte aber von einer mittlerweile zusätzlich eingetroffenen Streifwagenbesatzung eingeholt werden. Während seiner Flucht beschädigte der Mann das Stahltor eines Hinterhofs. Nachdem der Fluchtversuch des 36-Jährigen gestoppt war, leistete er bei seiner Fixierung erheblichen Widerstand. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm diverse Betäubungsmittel sowie einen Schlagstock und einen Elektroschocker. Der Dorstener wurde zur Wache mitgenommen, wo ein durchgeführter Drogenvortest positiv ausfiel. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe.

Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls, Widerstands, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Sachbeschädigung verantworten. Außerdem besaß der 36-Jährige keinen Führerschein mehr, weshalb gegen ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Ebenso wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da das angebrachte Kennzeichen nicht auf den Roller zugelassen war.

Der Roller wurde abgeschleppt und sichergestellt.

