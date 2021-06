Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Radfahrer verletzt sich bei Aufprall auf geparktes Auto (14.06.2021)

Trossingen (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer am Montag gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der Straße "Kirchhalde". Ein 74-Jähriger fuhr auf der Straße "Kirchhalde" und prallte gegen einen Skoda Scala, der am Straßenrand parkte. Dadurch stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beim Aufprall auf den Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell