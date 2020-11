PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 09.11.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Im Schulgebäude randaliert, Schwalbach am Taunus, Ober der Röth, Samstag, 07.11.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2020, 11:15 Uhr

(jn)Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonntag illegal in einer Schwalbacher Schule aufgehalten und einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Die Täter betraten das Gebäude in der Straße "Ober der Röth", indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten und beschmierten dann im Innenraum mehrere Wände. Derzeit ist noch unklar, ob die Unbekannten auch Gegenstände vom Tatort entwendet haben.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei.

2. Brennender Unrat löst Einsatz aus, Schwalbach am Taunus, Am Weißen Stein, Sonntag, 08.11.2020, 16:39 Uhr

(jn)In Schwalbach kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz, da mehrere Unbekannte im Bereich des Arboretums Müll angezündet hatten. Um 16:40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert und stellte dann am Tatort auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz an der Straße "Am Weißen Stein" abgebrannte Pyrotechnik sowie bereits von der Feuerwehr abgelöschte alte Reifen und Dämmwolle fest. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Verursachern um drei Jungs im Alter von 10 bis 15 Jahre handeln, die etwa 1,65 Meter groß gewesen sein sollen. Zwar entstand durch das Feuer kein Sachschaden, jedoch ermittelt die Polizei nun wegen Hausfriedensbruch und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Polizei warnt immer wieder vor dem Abrennen solcher Feuerwerkskörper. Zum einen können hierdurch Tatbestände einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat erfüllt werden, zum anderen birgt der meist unsachgemäße Gebrauch und die fehlende Ausbildung in diesem Bereich ein hohes Gefährdungs- und Verletzungspotenzial für den Benutzer sowie für Unbeteiligte.

Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Konsequenzen nach Drogenkonsum, Hofheim am Taunus, Bundesstraße 519, Montag, 09.11.2020, 02:15 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben Hofheimer Polizisten einen 38-jährigen Autofahrer kontrolliert, was gleich mehrere Konsequenzen für den Mann zur Folge hatte. Gegen 02:15 Uhr war der 38-Jährige im Bereich der B 519 bei Hofheim aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen und in der Folge von den Beamten überprüft worden. Diese stellten zunächst fest, dass der mitgeführte Führerschein des Mannes zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Zudem ergab sich auch aufgrund "süßlichen" Geruches in dem Pkw der Verdacht, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Da auch ein Drogenvortest positiv auf Kokain reagierte, musste er zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache gebracht werden. Mangels festen Wohnsitzes wurde der Delinquent erst nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell