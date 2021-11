Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsverstoß

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am vergangenen Montag, 15. November 2021, haben wir über zwei erhebliche Geschwindigkeitsverstöße berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5072853). In einem Fall war ein 23 Jahre alter Gladbecker aufgefallen, der mit seinem Mercedes verkehrsgefährdend durch Buer fuhr, bevor Beamte ihn stoppen konnten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben. Insbesondere werden Personen gesucht, die im Bereich Nordring/Königswiese an einer Ampel standen und sich beim Herannahen des Mercedes in Sicherheit brachten. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6280 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

