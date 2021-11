Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Drogenfund

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 16. November 2021, eine 23-jährige Frau vorläufig festgenommen, der illegaler Handel mit Drogen vorgeworfen wird. Die Frau hielt sich in einer Wohnung an der Ringstraße in Bulmke-Hüllen auf, die um 10.30 Uhr von Polizisten durchsucht wurde. Dort stießen die Einsatzkräfte auf Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen, die teilweise bereits verkaufsbereit abgepackt waren. Daneben fanden die Beamten weitere chemische Substanzen, einen Schlagring mit integriertem Springmesser sowie Bargeld und diverse andere Hilfsmittel, die auf Drogenhandel hindeuten. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und gegen die 23-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet. Da sie in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde sie vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell