Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Weil er mit Weihnachtsmarktständen vor seinem Geschäft in Buer nicht einverstanden ist, hat ein 45-jähriger Geschäftsinhaber am Samstagmittag, 13. November 2021, drei Männer bedroht und angegriffen. Der Ladenbesitzer ließ seinen Unmut zunächst an zwei 36 und 50 Jahre alten Männern aus, die gerade dabei waren, Stände des Sankt Martin-Marktes auf der Hochstraße abzubauen. Er bedrohte und schlug die beiden. Als ein weiterer 41-jähriger Geschäftsmann die Situation mitbekam und klären wollte, wurde auch er umgehend von dem Gelsenkirchener mit Schlägen bedroht. Bereits am Vortag war es zu einem Vorfall auf der Hochstraße gekommen, als der 45-Jährige zusammen mit einer weiteren Person ein Geschäft aufsuchte, um den mutmaßlichen Verantwortlichen der Weihnachtsmarktstände zu sprechen. Auch hier wurde mit Gewalt gedroht. Die alarmierten Beamten suchten den beschuldigten Ladenbesitzer auf. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung.

