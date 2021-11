Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erhebliche Geschwindigkeitsverstöße haben Konsequenzen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Sonntag, 14. November 2021, kurz hintereinander zwei Männer angehalten und kontrolliert, weil sie in vielfacher Weise Verkehrsregeln missachteten. Um 13.45 Uhr fiel einer Zivilstreife auf der Polsumer Straße in Hassel zunächst ein BMW auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Buer unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und hielten es dann an der Kurt-Schumacher/Kiebitzstraße in Buer an. Da der Fahrer keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, brachten ihn die Beamten zur Wache, um seine Identität festzustellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis in Deutschland verfügt. Da er aber angab, auch weiterhin fahren zu wollen, nahmen ihm die Beamten die Fahrzeugschlüssel ab und untersagten ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen aller Art. Gegen den 21 Jahre alten Bochumer fertigten die Beamten eine Anzeige wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den BMW legten die Beamten wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz still und fertigten eine Anzeige gegen den Halter. Wenig später, gegen 14 Uhr, fiel Polizeibeamten ein schwarzer Mercedes im Bereich Königswiese/Nordring in Buer aufgrund seiner aggressiven Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich auch hier, den Wagen anzuhalten. Dies gelang unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten schließlich auf der Gecksheide in Buer. Während der Fahrt fuhr der Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien über zwei Fahrstreifen vor den Beamten her. Bei der Kontrolle beleidigte der 23-jährige Gladbecker die Beamten. Die Beamten ließen sich auch dadurch nicht beeindrucken, dass der Mann angab, Boxer zu sein, sondern beschlagnahmten sowohl den Führerschein des Mannes als auch sein Auto wegen des Verdachts eines illegalen KFZ-Rennes und fertigten zudem eine Anzeige wegen Beleidigung.

