FW-MG: Kirschkernkissen löst in der Nacht Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Eicken, 22.08.2021, 02:40 Uhr, Badenstraße (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Die Bewohner einer Dachgeschosswohnung sind durch den Alarmton eines Heimrauchmelders geweckt worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung bereits verlassen und eine Querlüftung eingeleitet. In der Wohnung konnte Brandgeruch im Küchenbereich wahrgenommen werden. Durch eine umfassende Erkundung mit einer Wärmebildkamera wurde schnell festgestellt, dass der Rauch durch ein überhitztes Kirschkernkissen in einer Mikrowelle verursacht wurde. Die Mikrowelle befand sich in einem Schrank hinter einer Klappe. Sie wurde stromlos geschaltet und aus dem Schrank genommen. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

