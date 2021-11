Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstähle auf Baustellen - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit von Freitag, 12. November 2021, 18 Uhr, bis Montag, 15. November 2021, 10.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter etwa 150 Meter Kupferkabel von einer Baustelle am Rhein-Herne-Kanal in der Nähe der Uechtingstraße in Erle gestohlen. Die Täter mussten dazu in zwei Baugruben steigen und erhebliche Kraft aufwenden, um die Kabel aus Rohren zu ziehen. Ein Bauarbeiter meldete den Diebstahl und benachrichtigte die Polizei. Ebenfalls im Zeitraum vom letzten Freitag bis zum Montag entwendeten unbekannte Täter Werkzeug und mehrere hundert Liter Diesel von einer Baustelle an der Hattinger Straße in Ückendorf. Die Gesuchten brachen dazu den Baustellenzaun auf. Bauarbeiter alarmierten auch hier die Polizei. Der Diebstahl passierte hier zwischen dem 12. November um 12.30 Uhr und dem 15. November, 6.30 Uhr. Bereits im Zeitraum zwischen Freitag, 5. November, 15 Uhr, und Montag, 8. November, 7 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Ekhofstraße im Bereich der Brücke Kurt-Schumacher-Straße in Beckhausen. Dort entwendeten unbekannte Täter ebenfalls mehrere hundert Liter Diesel sowie einen Anhänger und eine Heizung. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell