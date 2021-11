Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Geschäft in Scholven - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Discounter in Rotthausen sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Samstagabend, 13. November 2021, 22.40 Uhr, und Montagmorgen, 15. November 2021, 5.35 Uhr, haben sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu den Büroräumen des Ladens in der Straße Wiehagen verschafft und sind anschließend mit Bargeld geflüchtet. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges zwischen den Straßen Im Gartenbruch und Rotthauser Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell