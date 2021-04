Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann vor Wohnung überfallen; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 29-jähriger Mann, von zwei bislang unbekannten Tätern im Stadtteil Schwetzingerstadt überfallen.

Der 29-Jährige wollte kurz nach 13 Uhr gerade seine Wohnung in der Schwetzinger Straße verlassen, als er von den beiden Tätern in die Wohnung zurückgedrängt und niedergeschlagen wurde. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und flüchteten durch das Treppenhaus ins Freie, nachdem sie Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet hatten.

Die beiden Täter, die Deutsch ohne erkennbaren Akzent sprachen, werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 20 Jahre; ca. 170 cm; südländische Erscheinung; schmächtig; kurze, schwarze Haare; dunkle Wollmütze.

2. Täter: ca. 20 Jahre; ca. 175 cm; normale Statur; blond.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte die Spuren.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

