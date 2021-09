Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger unterwegs: Polizei sucht Zeugen und gibt fünf Tipps, mit denen Sie sich schützen können

Bochum, Herne, Witten (ots)

Nach mehreren Fällen von Trickbetrug warnt die Polizei für Bochum, Herne und Witten vor der perfiden Masche und gibt fünf Tipps, mit denen Sie sich schützen können. Es werden zudem Zeugen gesucht.

Vor allem ältere Menschen sind oft das erklärte Ziel von Trickbetrügern. Unter einem Vorwand verschaffen sich die Täter meist Zutritt zur Wohnung. Während einer von Ihnen das Opfer ablenkt, sucht ein anderer nach Geld, Schmuck oder Papieren.

Am Donnerstag, 2. September, haben sich insgesamt drei Fälle in Bochum und Herne ereignet. Jedes Mal gaben sich die Täter als Handwerker aus.

- Weil er angeblich eine Wasserleitung reparieren wollte, betrat ein falscher Handwerker am Donnerstag, 2. September, gegen 13.45 Uhr die Wohnung einer 80-Jährigen an der Wittener Straße in Bochum-Altenbochum und entwendete Bargeld. Der vermeintliche Handwerker hatte eine schlanke Statur, war ca. 175 cm groß, etwa 25 Jahre alt, hatte dunkle Hautfarbe und laut Zeugenaussage ein "südländisches" Erscheinungsbild. Er trug einen Blaumann, eine Kappe und einen Mund-Nasen-Schutz. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. - Unter dem gleichen Vorwand verschafften sich zwei Kriminelle eine halbe Stunde später Zutritt zur Wohnung einer 72-Jährigen an der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum-Mitte. Sie erbeuteten eine Handtasche und mehrere Unterlagen. Einer von ihnen war 185 bis 190 cm groß, hatte ein rundes Gesicht und laut Zeugenbeschreibung ein "deutsches" Erscheinungsbild. Er trug dunkle Bekleidung und eine graue Latzhose. Der andere war etwas kleiner, hatte eine dünne Statur und trug ebenfalls eine graue Latzhose. - Dieselbe Masche wandten angebliche Mitarbeiter einer Sanitärfirma um 16.15 Uhr an der Bochumer Straße im Herner Stadtzentrum an. Der 75-jährige Bewohner vertrieb die vier Männer schließlich aus seiner Wohnung. Entwendet wurde nichts. So beschreibt der 75-Jährige zwei der insgesamt vier Täter: Der erste hatte eine kräftige Statur, braune Haare, war ca. 180 cm groß, hatte laut Zeugenaussage ein "deutsches" Erscheinungsbild und trug eine Arbeitermontur; der andere trug kürzere Haare, hatte ein "südländisch" wirkendes Erscheinungsbild und trug eine graublaue Arbeitermontur.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Fünf Tipps, mit denen sich Betroffene schützen können:

1. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. 2. Öffnen Sie Unbekannten nicht einfach die Tür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage. 3. Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden. 4. Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen. 5. Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055.

