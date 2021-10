Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.10.2021.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.

Salzgitter, Thiede, Asseblick, Einmündung Am Gipsbruch, 28.09.2021, 11:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ein 52-jähriger Mann beabsichtigt, sein Mobiltelefon an einen 22-jährigen Mann zu verkaufen. Zuvor habe der Verkäufer über ein Online-Kleinanzeigenportal das Telefon zum Verkauf angeboten. Zur Tatzeit haben sich schließlich der Verkäufer und der Interessent an der Einmündung Am Gipsbruch getroffen.

Nach einem kurzen Kaufgespräch ist der mutmaßliche Interessent noch einmal weggegangen, ist jedoch kurze Zeit später wieder beim Verkäufer erschienen.

Unter Vorhalt eines Messers habe schließlich der Täter das Telefon gefordert.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst mit der Beute, konnte jedoch, nicht zuletzt aufgrund des vorbildlichen Verhaltens des Opfers, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auf einem Grundstück im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

Der Wert des Mobiltelefons wird mit ca. 550 Euro angegeben. Der Beschuldigte machte gegenüber der Polizei keine Angaben zum Sachverhalt.

Gegen den Tatverdächtigen ordnete das zuständige Amtsgericht Salzgitter nach vorherigem Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell