Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In der Parkstraße Geldbörse geraubt

Landau (ots)

Am 01.07.2021 hielt sich gegen 00:30 Uhr ein 62-jähriger Mann in der Parkstraße, Ecke Ravelinstraße auf. Völlig unvermittelt schlug ihm ein bislang unbekannter Mann ins Gesicht, drückte ihn zu Boden und nahm dem Opfer die Geldbörse ab. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Westring. Der Täter war männlich, etwa 20 Jahre alt, trug einen hellen Kapuzenpullover, war etwa 1,80m groß und von kräftiger Statur. Die Kriminalinspektion Landau hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

