POL-PDLD: Am Busbahnhof angegriffen

Landau (ots)

Am Mittwoch, 30.06.2021, drohte in der Zeit zwischen 20:00 und 20:30 Uhr ein 46-jähriger Mann am Busbahnhof in Landau einem 35-jährigen Mann Schläge an und forderte von diesem Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schrie der Täter den Geschädigten an und warf eine Flasche nach ihm, nachdem sich der 35-jährige etwas entfernen konnte. Als die Situation letztlich in einer Rangelei mündete, trennten anwesende Passanten beide Personen. Das 35-jährige Opfer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere die Passanten, welche schlichtend eingriffen, sich unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

