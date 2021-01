Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210108-4: Navigationsgerät und Lenkrad entwendet - Kerpen

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (07. Januar) haben Unbekannte ein Fahrzeug mit Keyless-Go-System geöffnet, Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Der 54-jährige Eigentümer eines BMW stellte gegen 22:30 Uhr seinen Wagen verschlossen an der Mittelstraße ab. Als er am Donnerstagmorgen gegen 08:45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrertür nur angelehnt war und die Außenspiegel noch eingeklappt waren. Aus dem Fahrzeug entwendeten die unbekannten Täter das Lenkrad und das festeingebaute Navigationsgerät nebst Steuergeräten. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die die Tat oder verdächtige Feststellungen in der Nacht gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell