Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.02.2022 -2-

Eschwege (ots)

Auffahrunfall; Schaden 2300 Euro

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr einen Auffahrunfall in der Landstraße von Reichensachsen verursacht. Der Mann befuhr innerorts die Landstraße aus Richtung Hoheneiche kommend in Fahrtrichtung Eschwege. In gleicher Richtung fuhr eine ebenfalls aus Waldkappel stammende 52-jährige Autofahrerin dem Mann voraus und wollte dann nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Die Frau musste allerdings verkehrsbedingt anhalten, was der 30-Jährige dann zu spät erkannte und infolge des geringen Abstands auf den Pkw der 52-Jährigen auffuhr. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert sich auf insgesamt 2300 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat auf dem Parkplatz des Steinwegcenters in der Straße "Am Steinweg" in Hessisch Lichtenau einen grauen VW Polo an der rechten Fahrzeugseite im Bereich der Türen und der Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 1500 Euro. Der Vorfall geschah am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

