Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.02.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Waldkappel-Hasselbach in der Lessingstraße bei dem Vereinsheim des ortsansässigen Sportvereins offensichtlich mutwillig eine Holztür beschädigt und sich zudem unberechtigt auf dem Gelände aufgehalten. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen und sucht Zeugen der Vorfälle, die sich bereits vergangene Wochen zwischen Donnerstag und Freitag zugetragen haben sollen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Poller gestreift; Schaden 120 Euro

Gestern Morgen gegen 09.45 Uhr ist eine 61-jährige Autofahrerin aus Nentershausen beim Befahren des LIDL-Parkplatzes in der Straße "Niedertor" in Sontra wegen eines entgegenkommenden Autos zur Seite gefahren und hat dabei aus Unachtsamkeit einen Markierungspoller gestreift. Bei der leichten Kollision entstand ein Schaden von insgesamt 120 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen und in den Flutgraben gerutscht

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal (LK Vogelsberg) ist am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Flutgraben gerutscht. Die Frau war auf der B 7 von Datterode in Richtung Wichmannshausen unterwegs, als der Vorfall geschah. Bei dem Unfall entstand an dem Auto der jungen Frau lediglich ein leichter Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von 50 Euro. Allerdings musste die Frau einen Abschleppdienst beauftragen, der das Fahrzeug bergen musste. Im Anschluss konnte die Frau ihre Fahrt fortsetzen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell