POL-ESW: Pressebericht 21.02.2022 -2

Verkehrsunfall

Heute Morgen kam es gegen 09.00 Uhr auf der B 27 in Fahrtrichtung Norden in Höhe Wehretal zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen, die alle in gleicher Richtung unterwegs waren. In einem auslaufenden Baustellenkreisverkehr unter der zukünftigen Trassenführung der A 44 hatte ein 21-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Kleintransporter trotz bestehender durchgezogener Fahrbahnmarkierungen verbotswidrig über beide Fahrstreifen hinweg wenden wollen. Die dem 21-Jährigen unmittelbar nachfolgenden Fahrzeuge, ein 58-Jähriger aus Sontra mit einem Kleintransporter und ein 32-jähriger Autofahrer aus Bebra, konnten zwar ihrerseits noch rechtzeitig vor dem Fahrzeug des 21-Jährigen anhalten. Ein nachfolgender 66-Jähriger aus Künzell in einem Sprinter, erkannte die Verkehrssituation allerdings zu spät und fuhr infolge des zu geringen Abstands auf den vor ihm befindlichen Pkw des 32-Jährigen auf, der wiederum gegen den Kleintransporter des 58-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden an drei Fahrzeugen, der sich auf insgesamt 18500 Euro beziffert. Darüber hinaus klagten ein Unfallbeteiligter und ein weiterer Mitfahrer über Nackenschmerzen.

Einbruch in die Geschäftsräume eines Fördervereins / einer Begegnungsstätte

Wegen eines Einbruchs in die Räumlichkeiten der Begegnungsstätte für Vielfalt und Diversity, die sich in Eschwege am Hospitalplatz befinden, hat die Kriminalpolizei in Eschwege Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagabend ist gegen 20.25 Uhr von Zeugen ein offenstehendes Fenster und Taschenlampenschein gemeldet worden. Die vor Ort entsandten Beamten der Eschweger Polizei stellten dann schließlich den Einbruch in das Mehrfamilienhaus fest, indem sich die besagten Räumlichkeiten befinden, konnten aber keine Person mehr antreffen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand öffneten die Täter mit Hilfe leichter Gewaltanwendung ein Fenster und drangen auf diesem Weg unbefugt in einen Schulungsraum ein, wo sie später auch eine Geldkassette aufbrachen. Der Stehlwert wird mit insgesamt 100 Euro angegeben. Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Witzenhausen

Unbekannte beschädigen Esstisch der UNI-Cafeteria; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Steinstraße in Witzenhausen haben Unbekannte in der Cafeteria der Universität im dortigen Obergeschoss einen Esstisch mutwillig beschädigt. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Die Tat geschah vermutlich zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen, die in dem Fall Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat.

Diebstahl von Fahrzeugteilen; Schaden 50 Euro; Polizei sucht Zeugen

In WIZ-Ellingerode haben Unbekannte von einem im Rosenweg geparkten grauen Audi 80 Teile der vorderen linken Scheinwerfereinrichtung abmontiert und geklaut. Die Tat ereignete sich bereits zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Samstagnachmittag 16.00 Uhr. Der Stehlschaden liegt hier bei 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

