POL-ESW: Pressebericht vom 18.02.22

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 01:42 Uhr, ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der auf der K 49 zwischen Weißenborn und Völkershausen unterwegs war. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Brand

Um 10:59 Uhr wird gestern Mittag ein Brand in der Borngasse in Oberdünzebach gemeldet. Nachdem zunächst gemeldet wurde, dass eine Scheune brennen würde, stellte sich am Einsatzort heraus, dass in einem Garten ca. fünf Raummeter Brennholz sowie ein Spaltgerät brannten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren aus Eschwege, Oberdünzebach und Meinhard gelöscht. Den ersten Ermittlungen nach, dürfte ein technischer Defekt brandursächlich sein, da ebenfalls eine abgebrannte Kabeltrommel im Brandbereich festgestellt wurde. Personen wurde nicht verletzt.

Diebstahl von Portmonee

Im tegut-Markt in der Eschweger Bahnhofstraße wurde am gestrigen Nachmittag einer 59-Jährigen aus Wanfried das Portmonee entwendet. Nach ihren Angaben wurde das Portmonee im Kassenbereich gestohlen, als sie ihren Einkauf einpackte. Verdächtig aufgefallen war ihr zuvor eine männliche Person, die sie wie nachstehend beschreibt: ca. 60 - 70 Jahre alt; graue Haare und grauen Bart mit Zopf. Schaden: 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Ampelkopf

Um 04:50 Uhr wurde heute früh festgestellt, dass der Ampelkopf einer Baustellenampel gestohlen wurde. Die Ampel war auf der L 3334 zwischen Harmuthsachsen und Waldkappel aufgestellt. Unbekannte durchtrennten das Stromkabel der Batterie, um den Ampelkopf zu entwenden. Da die Ampel in einem kurvigen Streckenabschnitt aufgestellt war, so dass Anfang und Ende der betroffenen Strecke nicht einsehbar ist, wird auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Schaden: ca. 2500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Sportlerheim

Zwischen dem 15.02.22, 16:00 Uhr und dem 17.02.22, 14:30 Uhr wurde das Sportlerheim in Waldkappel beschädigt. Unbekannte "schossen" mit einer Stahlkugel auf ein Fenster des Sportlerheimes, wobei das Geschoss eine so hohe Durchschlagskraft erzielte, dass sowohl die Jalousie als auch die dahinterliegende Fensterscheibe durchgeschlagen wurden. Der Sachschaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise: 056561/9250.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Auf dem oberen Parkdeck des Herkules-Marktes in Witzenhausen parkte gestern Vormittag, um 11:05 Uhr, ein 72-Jähriger aus Arenshausen mit seinem Pkw rückwärts aus. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er ein Stück in Richtung Ausfahrt, stieg aus seinem Fahrzeug aus und schaute sich den Schaden an, bevor er wieder in seinen Pkw einstieg und davonfuhr, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 22:23 Uhr wurde gestern Abend eine Körperverletzung in Witzenhausen gemeldet. Nach Angaben der 25-jährigen Geschädigten kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit in deren Verlauf der 25-Jährige Lebensgefährte die Geschädigte mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der 25-Jährige wurde durch die Polizeibeamten der Wohnung verwiesen und ein Annäherungsverbot ausgesprochen.

Schlägerei

Um 17:54 Uhr wurde gestern Nachmittag der Polizei eine Schlägerei auf dem Witzenhäuser Marktplatz gemeldet. Es stellte sich vor Ort heraus, dass es unter drei Beteiligten unterschiedlicher Nationalität zu einer Auseinandersetzung kam, bei der ein 23-Jähriger einen Nasenbeinbruch erlitt. Dieser wiederum wird von den zwei Tatverdächtigen (22 und 32 Jahre alt) beschuldigt mit einem Schlagring zugeschlagen zu haben, wodurch der 22-Jährige eine tiefe Platzwunde an der linken Augenbraue erlitt. Alle Beteiligten sind in Witzenhausen gemeldet; die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

