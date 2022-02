Polizei Eschwege

POL-ESW: Sturmschäden

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Werra-Meißner-Kreis teilweise zu Beeinträchtigungen durch umgestürzte Bäume. Betroffen waren davon die L 3464 zwischen Wendershausen und B 27 (Flachsmühle), die K 63 zwischen Wendershausen und Rückerode, die Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau und die Ortslage von Kammerbach. Die Bäume (Äste) wurden durch die Feuerwehren und Polizeikräfte - sofern möglich - beiseite geräumt, so dass es zu keinen größeren Behinderungen kam.

Unfall durch umgestürzten Baum

Um 04:27 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die B 7 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen. Da er einen umgestürzten Baum zu spät erkannte, konnte er einen Unfall nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 600 EUR. Die Feuerwehr beseitigte den Baum.

aktuelle Lage

Um 05:55 Uhr wird aus der Klosterstarße in Eschwege ein Anhänger gemeldet, der sich selbstständig gemacht hat und durch die Polizeistreife wieder "eingefangen" und gesichert abgestellt werden konnte. Von einem Altbau am Eschweger Schlossplatz (Landratsamt) sind derzeit Polizei und Feuerwehr sowie der Baubetriebshof im Einsatz, da dort Ziegel großflächig von dem Gebäude herabfallen. Der Parkplatz wurde für den Verkehr gesperrt. Aus der Struthstraße in Eschwege wird gemeldet, dass Teile eines Schornsteins herabfallen. Weiterhin sind soeben aus dem Raum Wanfried ein umherfliegendes größeres Trampolin und ein umgestürzter Baum gemeldet worden.

