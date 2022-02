POL-ESW: Sattelzug ist nicht verkehrstauglich; Polizei untersagt Weiterfahrt und erhebt Sicherheitsleistung bei dem verantwortlichen Fahrer

Polizei Eschwege

Sattelzug ist nicht verkehrstauglich; Polizei untersagt Weiterfahrt und erhebt Sicherheitsleistung bei dem verantwortlichen Fahrer

Eschwege

Polizei Eschwege

Am Montagvormittag unterzogen die Beamten der Eschweger Polizei einen ausländischen Sattelzug einer genaueren Verkehrskontrolle, nachdem die Beamten an dem Sattelauflieger während der Fahrt ein offenbar loses Rad an der rechten Hinterachse festgestellt hatten.

Gegen 11.20 Uhr nahmen sich die Beamten des verkehrsuntauglichen Sattelzuges auf der Bundesstraße an und begleiteten diesen zunächst auf einen Parkplatz in der Soodener Straße (B 27) in Eltmannshausen, wo sie das Gefährt dann näher in Augenschein nehmen konnten.

Wie die Beamten bei der Begutachtung des Sattelzuges dann feststellten, waren an dem auffällig schlingernden Rad an der hinteren Dreifachachse die Bolzenlöcher, vmtl. durch eine unsachgemäße Handhabung bei der Radanbringung, bereits so aufgeweitet und ausgeschlagen, dass bei nächster Gelegenheit das Rad gänzlich von den mit Radmuttern versehenen Haltebolzen und in der Folge von der Achse gerutscht wäre, was dann zu einer erheblichen Gefahr für den Sattelzugfahrer und auch andere Verkehrsteilnehmer geführt hätte.

Aufgrund der festgestellten Mängel mussten die Beamten dem aus Polen stammenden 28-Jährigen Fahrer des Sattelzuges letztlich die Weiterfahrt untersagen, der mit seiner Fracht aus mehreren Robotern und Bauteilen aus der Automobilindustrie ursprünglich auf dem Weg nach Hamburg war.

Neben den erheblichen Fahrzeugmängeln, die der 28-Jährige nun beseitigen muss, erhoben die Beamten wegen des zu erwartenden Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 210 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner

