Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Ford gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch geriet gegen 16.20 Uhr in der Leonberger Straße in Ludwigsburg ein Ford in Brand. Während der Fahrt bemerkte die 40-jährige Lenkerin, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Geistesgegenwärtig stellte sie den PKW in der nächstmöglichen Parklücke ab und verließ gemeinsam mit ihrer 21 Jahre alten Beifahrerin das Fahrzeug. Die Frauen alarmierten anschließend Polizei und Feuerwehr. Im weiteren Verlauf fing der Motorraum vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Die ausgerückte Feuerwehr Ludwigsburg, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer zügig. Der Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

