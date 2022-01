Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Geisterfahrt einer alkoholisierten PKW-Fahrerin auf der A 1 verhindert

Delmenhorst (ots)

Am 01.01.22, gegen 04:20 Uhr, wollte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg vom Parkplatz Langwege-Ost als "Falschfahrer" auf die BAB 1 in Richtung Münster auffahren. Dies wurde jedoch von einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn festgestellt und die Pkw-Fahrerin konnte rechtzeitig an ihrem Vorhaben gehindert werden. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.

