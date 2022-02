POL-ESW: Pressebericht 22.02.2022

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Einbruch in Kita; Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Einbrecher ihr Unwesen getrieben und sind im Akazienweg in Eschwege in die Kita "Spatzennest" eingebrochen. Die Täter klauten aus verschiedenen Gruppenräumen u.a. einen Beamer, mehrere Bluetoothboxen, Digitalkameras sowie zwei Geldkassetten und ein Samsung-Tablet. Der gesamte Stehlschaden wird mit 1500 Euro angegeben. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstagmorgen 09.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall (1)

Ein 57-Jähriger Mann aus Bad Salzungen hat am frühen Dienstagmorgen gegen 04.35 Uhr mit seinem Kleinbus ein Reh erfasst, als er auf der B 27 von Eltmannshausen in Richtung BSA unterwegs war. Kurz vor dem "Weidenhäuser Kreuz" überquerte das Tier unvermittelt die Fahrbahn, so dass der 57-Jährige ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Das Tier verendete noch am Unfallort, der Kleinbus ist mit einem Schaden in Höhe von 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wildunfall (2)

Auf der B 250 zwischen Wanfried und Treffurt ist ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Südeichsfeld am Montagabend gegen 18.10 Uhr mit einem Reh kollidiert. Das Tier verendete bei dem Zusammenstoß, an dem Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Vorfahrt genommen; Schaden 4000 Euro

Eine 64-jährige Autofahrerin aus Bad Hersfeld hat gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr einem 55-jährigen Autofahrer aus Weißenborn die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall mit insgesamt 4000 Euro Schaden verursacht. Die Frau befuhr zur Unfallzeit die Goethestraße in Eschwege und bog dann nach links in die Friedrich-Wilhelm-Straße ein. Hierbei übersah die Frau dann aber den bevorrechtigten Autofahrer, der die Friedrich-Wilhelmstraße in Richtung Reichensächser Straße befuhr.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten der Eschweger Polizei ist eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht worden, wonach ein schwarzer Mini-Cooper Roadster durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Durch die Besitzerin des Wagens ist am Montagmittag gegen 12.50 Uhr ein frischer Lackschaden an der Beifahrertür festgestellt worden. Feststellort war im Wacholderweg in Eschwege. Möglich ist aber auch, dass die Beschädigung bereits am vergangenen Freitag verursacht wurde, wo das Auto auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bad Sooden-Allendorf geparkt stand. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich; Fahrer leicht verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Sontra ist am Montagabend ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend in seinem Auto überschlagen. Der junge Mann befuhr gegen 17.50 Uhr die Bundesstraße B 27 von Cornberg in Richtung Sontra. Auf der regennassen Fahrbahn ist dann laut Unfallbericht das Fahrzeugheck ausgebrochen, wodurch das Auto nach links von der Fahrbahn abkam und über die Fahrbahn in den angrenzenden Straßengraben rutschte, wo sich das Fahrzeug letztlich überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem ist bei dem Vorfall auch ein Verkehrszeichen beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird auf 3500 Euro beziffert. Der junge Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen in Form eines HWS.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall; Schaden 2400 Euro

Ein 78-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr in Witzenhausen den geparkten Pkw eines 42-Jährigen aus Nordhausen gestreift und dabei einen Schaden von insgesamt 2400 Euro verursacht. Der 78-Jährige befuhr die Straße "Am Johannisberg", musste dann einem entgegenkommenden Auto Vorrang gewähren und fuhr dazu in eine Parklücke, wobei er schließlich das geparkte Auto des 42-Jährigen touchierte. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 2400 Euro.

