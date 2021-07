Polizei Bochum

POL-BO: Täter-Trio attackiert Hagener (33) und erbeutet Handy - Polizei sucht Zeugen!

Witten / Hagen (ots)

Zu einem Raubdelikt ist es am 24. Juli, gegen 2.45 Uhr, nahe der Parkanlage am "Voß'scher Garten" in Witten gekommen. Ein 33-jähriger Mann aus Hagen wurde von drei unbekannten Tätern körperlich angegriffen und sein Handy entwendet. Seine Begleiterin (30, ebenfalls aus Hagen) blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren beide Hagener zu Fuß an der Kreuzung Gerichtsstraße / Schillerstraße unterwegs. Plötzlich griffen drei Männer den 33-Jährigen an. Der Hagener wurde mit einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen. Dabei verlor er seine mitgeführte Tasche, indem sich auch sein Handy befand. Das Trio flüchtete mit dem Mobiltelefon in Richtung Wittener City. Der Hagener wurde am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die drei Tatverdächtigen sollen etwa 178 cm groß und augenscheinlich "Südländer" sein. Einer von den Männern trug ein weißes Oberteil mit einer Kapuze. Ein weiterer war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an das Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 (Bochumer Kriminalwache) zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell