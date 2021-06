Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtasche aus Kofferraum entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rüningenstraße,

21.06.2021, 09.45 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete eine Handtasche aus dem Kofferraum einer Braunschweigerin.

Am Montagmorgen kaufte eine 62-jährige Braunschweigerin in einem Supermarkt an der Rüningenstraße ein. Als sie ihren Einkauf beendet hatte, stellte sie ihre Einkäufe und ihre Handtasche in den Kofferraum ihres Autos. Sie schloss den Kofferraum und brachte den Einkaufswagen zurück. Als sie wenige Augenblicke später zurück an ihrem Auto war, konnte sie ihre Handtasche nicht mehr aufzufinden. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt, den Kofferraum geöffnet und die Handtasche entwendet. In der Tasche befand sich neben Bargeld und Papieren auch das Mobiltelefon der Braunschweigerin. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell