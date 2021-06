Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gefahrguteinsatz aufgrund von Chlortabs

Mönchengladbach-Neuwerk, 29.06.2021, 06:03 Uhr, Dünnerstraße (ots)

Aufgrund der Starkregenfälle in der Nacht, kam es heute Morgen gegen 06:00 Uhr zu einem Gefahrstoffeinsatz auf der Dünnerstraße. Hier war in den Keller eines Mehrfamilienhauses Wasser eingedrungen. Ein im Keller gelagerter Eimer mit schnelllöslichen Chlortabs für einen Pool war dabei nass geworden und die Tabs hatten sofort heftig reagiert. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Bewohner den Eimer bereits aus dem Keller geholt und im Innenhof des Hauses in eine Wanne mit Wasser gelegt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte roch es im gesamten Gebäude und dem Innenhof nach Chlor. Die Bewohner hatte das Gebäude zum größten Teil bereits verlassen. Da einige von leichten Atemwegsreizungen berichteten, wurden sie an einem Rettungswagen gesammelt und durch den Notarzt gesichtet. Bei allen gesichteten Bewohnern wurde aber zum Glück nichts festgestellt, so dass sie an der Einsatzstelle bleiben und nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurück konnten.

Durch die Feuerwehrkräfte fand zuerst eine Lüftung des Gebäudes mit einem Hochleistungslüfter statt. Parallel ging ein Trupp unter Atemschutz in den Keller und den Innenhof des Gebäudes vor. Hier erfolgten mit pH-Teststreifen und einem Chlorgasmessgerät Messungen. Dabei konnte im Keller keine erhöhte Chlorgaskonzentration festgestellt werden. Der pH-Wert des Wassers im Keller war neutral und in der Wanne mit den Chlortabs leicht sauer. Aufgrund dieser Feststellung, wurde die Wanne mit den Chlortabs in ein spezielles Bergefass gefüllt und das Bergefass auf einer Feuer- und Rettungswache, bis zur fachgerechten Entsorgung des Inhalts, zwischengelagert. Anschließend wurde im Keller nochmal eine Kontrollmessung ohne positives Ergebnis durchgeführt. Danach konnten dann die Bewohner ihre Wohnungen wieder aufsuchen.

Aufgrund der Sperrung der Dünnerstraße für den Zeitraum des Einsatzes, kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), 3 Sonderfahrzeuge aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell