Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Personen bei Quad-Unfall verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Eine 19-Jährige und eine 18-Jährige sind am Mittwochabend (26.05.2021) gegen 23 Uhr in der Tiergartenstraße in Siegen mit einem Quad gestürzt und leicht verletzt worden.

Die jungen Frauen fuhren in Richtung Innenstadt. In einer leichten Linkskurve verlor die 19-jährige Fahrerin beim Bremsen die Kontrolle über das Quad, welches sich daraufhin drehte und überschlug.

Die Frauen wurden auf die Fahrbahn geschleudert und leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Das Quad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell