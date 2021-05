Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zigarettenautomat aufgebrochen - Täter flüchteten - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.05.2021) haben unbekannte Täter in der Fludersbach in Siegen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Zeuge meldete sich gegen 01:45 Uhr auf der Leitstelle und berichtete von zwei Männern, die er bei der Tat beobachtet hat.

Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Der Zigarettenautomat wurde augenscheinlich gewaltsam mit einem Brecheisen geöffnet. Über die Tatbeute gibt es derzeit noch keine Hinweise. Am Tatort wurden allerdings Spuren gesichert.

Die Siegener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell